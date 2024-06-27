مجموعة "IN4" تشغل مدينة المهارات السعودية للأنظمة السحابية

أنشأت مجموعة IN4، الشركة المتخصصة في مجال المهارات التكنولوجية والابتكار في المملكة المتحدة، وشركة التصميم والتكنولوجيا Backyard Experiential التي تتخذ من السعودية مقرا لها، مشروعا مشتركا يدعى BACKIN4 لتشغيل مدينة المهارات في السعودية.

تعد BACKIN4 أول منظمة متعاونة مرخصة من خدمات أمازون السحابية في السعودية وأطلقت برنامجها الناجح للتدريب على الحوسبة السحابية.

ويهدف برنامج AWS re/Start إلى بناء خط محلي شامل ومتنوع للمواهب التكنولوجية الجديدة من خلال التركيز على الأفراد الباحثين عن العمل أو الذين يعملون بدوام جزئي لمساعدتهم على بدء حياتهم المهنية في التكنولوجيا السحابية.

في السعودية، سيركز البرنامج على النساء، بما يتماشى مع تعهد خدمات أمازون السحابية بتدريب 4000 امرأة في البلاد على التكنولوجيا السحابية AWS.

وتم تقديم التعهد كجزء من استثمار AWS الذي تم الإعلان عنه أخيرا بقيمة 5.3 مليار دولار أمريكي في السعودية ويعد برنامج AWS re/Start أحد البرامج التي ستساعد على تحقيق التعهد.

تعمل مجموعة IN4 في السعودية منذ أكثر من عامين، وهي شريك رئيس لمركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية، المعروف أيضا باسم إثراء من قبل أرامكو.

وتم إطلاق برنامج AWS re/Start في السعودية رسميا في حدث مميز في The Garage، بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض.

يذكر أن BACKIN4 تتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمساعدة على تقديم برنامج التدريب التقني الخاص بها.