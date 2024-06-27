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"تويوتا" تعتزم بيع أسهمها في شركة لقطع الغيار بمليار دولار

"تويوتا" تعتزم بيع أسهمها في شركة لقطع الغيار بمليار دولار
طوكيو: "الألمانية"
  • الخميس 27 يونيو 2024 12:45 مساء
  • حدثت فى الخميس 27 يونيو 2024 12:57 مساء

تعتزم شركة تويوتا موتور كورب اليابانية بيع أسهمها في شركة آيسين، لصناعة قطع غيار السيارات، في أحدث مؤشر إلى تزايد الزخم لمساعي اليابان إلى دفع الشركات الكبرى لتصفية حصصها المشتركة.

كما تعتزم شركتا دينسو، وتويوتا للصناعات، تصفية أسهمهما في شركة آيسين في صفقة تبلغ قيمتها 178 مليار ين (1.1 مليار دولار)، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر بيان، اليوم، أنه سيتم تحديد السعر الفعلي للصفقة صباح الثامن من يوليو المقبل.

وكشف اثنان من أكبر البنوك في اليابان، في وقت سابق من يونيو الجاري، عن اعتزامهما البدء في بيع ما قيمته 1.32 تريليون ين من الأسهم الإستراتيجية في شركة تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

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