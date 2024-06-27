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ارتفاع مبيعات التجزئة في اليابان 3 % الشهر الماضي

ارتفاع مبيعات التجزئة في اليابان 3 % الشهر الماضي
طوكيو: الألمانية
  • الخميس 27 يونيو 2024 8:30 صباحا
  • حدثت فى الخميس 27 يونيو 2024 11:43 صباحا

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الخميس نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال مايو الماضي 3% سنويا لتصل قيمتها إلى 504.13 تريليون ين (2.84 مليار دولار).

كان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة 2 % بعد نموها بنفس النسبة خلال الشهر السابق، وفقا للبيانات المعدلة وبـ 4.2% وفقا للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري زادت مبيعات التجزئة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال مايو الماضي 7.1% بعد نموها 8.0% خلال أبريل الماضي.

وزادت المبيعات في المتاجر الكبيرة 7.1% شهريا وبـ 4% سنويا بعد ارتفاعها 2.1% شهريا وبـ 3% سنويا خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه زادت المبيعات التجارية 2% شهريا وبـ 6.5% سنويا إلى 947.48 تريليون ين، في حين زادت مبيعات الجملة 3.2% شهريا وبـ 7.6% سنويا إلى 443.35 تريليون ين.

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