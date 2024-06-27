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  • برنت ينخفض وسط مخاوف تباطؤ الطلب الأمريكي بعد ارتفاع المخزونات

برنت ينخفض وسط مخاوف تباطؤ الطلب الأمريكي بعد ارتفاع المخزونات

برنت ينخفض وسط مخاوف تباطؤ الطلب الأمريكي بعد ارتفاع المخزونات
طوكيو: رويترز
  • الخميس 27 يونيو 2024 8:30 صباحا
  • حدثت فى الخميس 27 يونيو 2024 10:47 صباحا

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية عززت المخاوف من تباطؤ الطلب في أكبر مستهلك للنفط، إلا أن القلق من احتمال أن يؤدي أي اتساعٍ محتمل في حرب غزة لاضطراب إمدادات الشرق الأوسط حدّ من التراجعات.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 84.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:28 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.4 % إلى 80.58 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد سجلا ارتفاعا طفيفا عند التسوية أمس الأربعاء.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات البلاد من النفط الخام الأسبوع الماضي بواقع 3.6 مليون برميل، وهو ما فاجأ المحللين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم وتوقعوا تراجعا بمقدار 2.9 مليون برميل.
كما زادت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 2.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض بمليون برميل.
وفي الشرق الأوسط، فاقم تصاعد التوترات عبر الحدود بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية في الأسابيع الماضية المخاوف من حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله يمكن أن تجتذب قوى إقليمية أخرى من بينها إيران.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن بلاده تتضامن مع لبنان، ودعا دول المنطقة لدعم بيروت أيضا.
في غضون ذلك، قصفت قوات إسرائيلية عدة مناطق في أنحاء غزة أمس الأربعاء، وأفاد سكان بوقوع اشتباكات عنيفة خلال الليل في رفح عند الطرف الجنوبي من القطاع.

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