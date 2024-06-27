أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية بحثا عن مؤشرات حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:55 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفض أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ الـ10 من يونيو.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2310.20 دولار.

وحوّم الدولار قرب أعلى مستوى في 8 أسابيع، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد: إن صعود الدولار الأمريكي المصحوب بارتفاع عوائد السندات جعل سعر الذهب كأنه يسبح ضد التيار.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة عند الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، وبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة.

ورغم أن المعدن النفيس يعد وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 28.74 دولار، وانخفض البلاتين 0.3 % إلى 1007.33 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.2 % إلى 930.39 دولار.