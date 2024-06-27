عزل عضوين في مجلس إدارة "الكابلات السعودية" ورفع دعوى مسؤولية ضدهم

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات السعودية عزل أعضاء مجلس الإدارة زياد بن عبد اللطيف البراك ونائل بن سمير فايز، بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من 10 % من رأسمال الشركة.

كما وافقت على رفع دعوى مسؤولية ضدهم بناء على طلب المساهمين، وتفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.

وكانت الجمعية قد عقدت حضوريا في مقر الشركة بمحافظة جدة مساء أمس الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عودة الغبين، بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 27.38%.

كما قررت الجمعية العامة عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس بدران بن حمود البدران (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة، خلفا للعضو المستقيل صالح بن عبد الله الشثري (عضو مستقل).

وكانت الجمعية قد وافقت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 بعد مناقشته.

ووافقت أيضا على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبد الله بن عودة الغبين (عضو مستقل) بمجلس الإدارة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية، خلفا للعضو المستقيل المهندس عبد العزيز صالح أبا الخيل (عضو مستقل).

يذكر أن الشركة قامت بتعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 والربع الأول من العام المالي 2025، وتحديد أتعابه البالغة 640 ألف ريال.