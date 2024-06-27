عمومية "الصقر للتأمين" توافق على زيادة رأس المال 114.2%

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة الصقر للتأمين التعاوني على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 114.2% عن طريق طرح أسهم حقوق أولية بقيمة 160 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول" اليوم فإن رأس المال قبل الزيادة 140 مليون ريال مقسم إلى 14 مليون سهم وسيصبح 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم، وأكدت الشركة أن الهدف من الزيادة دعم خططها المستقبلية وهامش الملاءة المالية وتغطية الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين.

وستكون الزيادة عن طريق إصدار وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 16 مليون سهم عادي 1.1429 حق لكل سهم.

كما وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2023



من جانبها أعلنت "تداول" اليوم احتساب نسبة تذبذب سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني على أساس سعر 18.26 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة. علما بأنه سيتم إيداع حقوق أولوية لشركة الصقر للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين الإثنين المقبل.