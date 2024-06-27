عمومية "الخزف السعودي" توافق على زيادة رأس المال إلى مليار ريال

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة الخزف السعودي على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة عبر رسملة 200 مليون ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة.

وكانت الجمعية العامة للشركة قد عقدت (الاجتماع الثاني) مساء أمس الأربعاء عن طريق وسائل التقنية الحديثة، بعد إكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 34.50%.

‌وكان رأسمال الشركة قبل الزيادة 800 مليون ريال، مقسما إلى 80 مليون سهم، وسيرتفع رأسمال الشركة بعد الزيادة إلى مليار ريال، مقسما إلى 100 مليون سهم.

وتبلغ نسبة الزيادة في رأس المال 25%.

‌وقالت الشركة في بيان عبر "تداول" إنها تهدف إلى رفع رأسمالها ليتوافق مع حجم أعمالها وأصولها ودعم توسعاتها المستقبلية.

كما وافقت الجمعية العامة للشركة على تحويل كامل الاحتياطي النظامي بمبلغ 241.7 مليون ريال كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى حساب الأرباح المبقاة.

وقررت الشركة شراء عدد من أسهمها بحد أقصى 320,000 سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية.



من جهتها أعلنت "تداول" اليوم احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة الخزف السعودي على أساس سعر 27.85 ريال لهذا اليوم الخميس بعد زيادة رأس المال، وإلغاء الأوامر القائمة. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الإثنين الموافق 1 يوليو.