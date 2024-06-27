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"أكوا باور" توقع اتفاقيات شراء طاقة بقيمة 12.3 مليار ريال

"أكوا باور" توقع اتفاقيات شراء طاقة بقيمة 12.3 مليار ريال
«الاقتصادية» من الرياض
  • الخميس 27 يونيو 2024 8:45 صباحا
  • حدثت فى الخميس 27 يونيو 2024 10:26 صباحا

وقعت شركة أكوا باور اتفاقيات شراء طاقة لتطوير وتنفيذ وتشغيل ثلاثة مشاريع رئيسة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية (حضن والمويه والخشيبي) بقيمة 12.3 مليار ريال ما يعادل 3.3 مليار دولار. وكان التوقيع بتاريخ 26 يونيو 2024.
وقالت وفقا لبيانها على "تداول" إن المشاريع تقع في غرب وشمال السعودية، مشيرة إلى أن قدرتها الإنتاجية تبلغ 2000 ميجاواط و2000 ميجاواط و1500 ميجاواط على التوالي.
وتبلغ مدة العقد 25 عاما لكل اتفاقية.
وتم توقيع إتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة السعودية لشراء الطاقة وشركات المشاريع ممثلة في شركة بريق للطاقة المتجددة، وشركة مويه للطاقة المتجددة، وشركة نبعة للطاقة المتجددة، التي ستكون مملوكة من قبل شركة أكوا باور وبديل (إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) وشركة أرامكو السعودية للطاقة.
يذكر أن شركة ("بديل") المملوكة بشكل كامل لصندوق الاستثمارات العامة ستكون شريكاً في شركات المشاريع الثلاثة بحصة تبلغ 34.9%.
ويتوقع أن يتضح الأثر المالي للتشغيل خلال النصف الأول من عام 2027.

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