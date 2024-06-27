بطل العالم في الملاكمة "آنتوني جوشوا" سفيرا لموسم الرياض

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "GEA"، اتفاقية مع البريطاني آنتوني جوشوا بطل العالم في الملاكمة ليكون سفيرا لموسم الرياض، حيث سيساهم "جوشوا" في الترويج لمجموعة واسعة من فعاليات الملاكمة العالمية خلال الموسم كسفير عالمي للموسم بالإضافة إلى حضوره مجموعة متنوعة من فعاليات موسم الرياض.

وقال تركي آل الشيخ نحن سعداء بالإعلان عن اختيار "آنتوني جوشوا" أحد أكثر الملاكمين تميزا في عالم الملاكمة سفيرا للملاكمة لموسم الرياض، حيث يعد بطلا مميزا في عالم الملاكمة، مشيدا بإنجازاته البارزة التي حققها خلال مسيرته، مؤكدا أن تواجد "جوشوا" ضمن قائمة سفراء الموسم يسهم في توسيع نطاق هذه الرياضة بشكل أكبر.

من جانبه قال آنتوني جوشوا: "لقد رأيت بنفسي من خلال المنافسة وحضور الأحداث في السعودية مدى تأثير موسم الرياض، لذلك أنا متحمس لبدء هذا التعاون وتطوير الموسم، وعندما تفكر في موسم الرياض، أنت تفكر في الأحداث الأفضل في فئتها، وأنا أتطلع الآن إلى لعب دوري في تعزيز هذه السمعة بشكل أكبر".