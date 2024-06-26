النفط يرتفع عند التسوية بعد تغلب مخاطر العرض عالميا على مخاوف الطلب الأمريكي

صعدت أسعار النفط على نحو طفيف عند التسوية اليوم الأربعاء رغم زيادة مفاجئة في إمدادات البنزين في الولايات المتحدة وذلك وسط قلق بين المستثمرين تجاه تعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط مع احتمال توسع نطاق الحرب في قطاع غزة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا بنسبة 0.3 % إلى 85.25 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 80.90 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط في وقت سابق من الجلسة بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ويشعر تجار النفط بقلق من ضعف استهلاك البنزين في الولايات المتحدة أثناء ذروة موسم القيادة الصيفي في البلاد.

ويمثل استخدام البنزين في الولايات المتحدة نحو 10 % من إجمالي استهلاك النفط في العالم، وانخفض الطلب على البنزين في البلاد الأسبوع الماضي 3.6 % عن العام الماضي إلى نحو 8.9 مليون برميل يوميا. وارتفعت مخزونات الوقود على غير المتوقع على الرغم من تقليص المصافي للإنتاج.