اتفاقية مبدئية بين أرامكو وسيمبرا الأمريكية لحقوق ملكية وشراء الغاز لمشروع بورت آرثر

أعلنت أرامكو السعودية وسيمبرا الأمريكية، إحدى شركات البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية، اليوم، تنفيذ الشركات التابعة لهما لاتفاقية مبدئية غير ملزمة مدتها 20 عاما لبيع وشراء 5 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة المرحلة الثانية للغاز الطبيعي المسال في بورت آرثر. وتتضمن الاتفاقية أيضا مشاركة أرامكو بـ25 % في أسهم المرحلة الثانية من المشروع.

ويتوقع الطرفان إبرام اتفاقية شراء وبيع ملزمة للغاز الطبيعي المسال واتفاقيات حقوق ملكية نهائية وفق شروط تعادل إلى حد كبير تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المبدئية، مع خضوع اتفاقية البيع والشراء واتفاقيات حقوق الملكية لعدد من الشروط.

يُعد مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال محطة لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي في جنوب شرق تكساس مع إمكانية الوصول المباشر إلى خليج المكسيك. ولا تزال المرحلة الأولى لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال قيد الإنشاء حاليًا وتتكون من الوحدتين 1 و2 إضافة إلى صهريجين لتخزين الغاز الطبيعي المُسال والمرافق المرتبطة بهما. ويُعد مشروع المرحلة الثانية للغاز الطبيعي المُسال في بورت آرثر توسعة تنافسية للموقع حيث يشمل إضافة وحدتين يمكنهما إنتاج ما يصل إلى 13 مليون طن سنويًا.

وفي قلب مجمع بورت آرثر الرائد للطاقة التابع لشركة سيمبرا للبنية التحتية، يتمتع مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال بإمكانية التوسّع إلى 8 وحدات، ما سيجعله أحد أهم مرافق تصدير الغاز الطبيعي المُسال في العالم. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المرفق دورًا مهمًا في تعزيز موثوقية وأمن الطاقة العالمية. إضافة إلى ذلك، تعمل شركة سيمبرا للبنية التحتية بفعالية على تعزيز مشاريع البنية التحتية داخل مجمع بورت آرثر للطاقة، ومعالجة الطلب المتزايد على الوقود منخفض الكربون وخفض الكثافة الكربونية، ويشمل ذلك مشروع احتجاز الكربون المقترح.

وقال ناصر النعيمي الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو: "نحن مهتمون باتخاذ خطوتنا التالية في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وباعتبارها شريكا إستراتيجيا محتملا في المرحلة الثانية لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال، تتمتع أرامكو بوضع مناسب لتنمية محفظتها من الغاز بهدف تلبية الحاجة المتزايدة في العالم إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون، وتعد الاتفاقية خطوة رئيسة ضمن إستراتيجية أرامكو لتصبح لاعبا عالميا في مجال الغاز الطبيعي المسال".

من جانبه قال جيفري مارتن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيمبرا: "من شأن التوسع المخطط له لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال أن يساعد في تسهيل توزيع الغاز الطبيعي الأمريكي عبر أسواق الطاقة العالمية، ومن خلال توسيع النطاق العالمي لمنشأة بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال، لدينا الفرصة لتحسين أمن الطاقة مع توفير بديل منخفض الكربون للفحم لإنتاج الكهرباء".