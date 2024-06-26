مطار الملك خالد الدولي الأول يقفز إلى المركز الأول عالميا في الالتزام بمواعيد الرحلات

حقق مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض المركز الأول لأكثر المطارات التزاما بمواعيد الرحلات حول العالم لشهر مايو الماضي في إنجاز نوعي يجسد مستوى درجة الالتزام التي يتمتع بها المطار، جاء ذلك خلال التصنيف العالمي الذي أعلنت عنه Cirium Diio الرائدة في مجال تحليلات الطيران بالاستناد إلى مجموعة واسعة من البيانات والتحليلات ذات الصلة بالرحلات الجوية بهدف تحسين كفاءة تخطيط الرحلات، وبما يعزز تجربة المسافرين من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن رحلاتهم الجوية.

وقال أيمن أبوعباة الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة المطار وتشغيله إن ذلك جاء نتيجة التزام المطار وشركائه بتقديم أعلى مستوى من الخدمات التشغيلية الكفيلة بتحقيق هذه الدرجة المشرفة من الأداء.

مشيرا إلى التزام منسوبي شركة مطارات الرياض ببذل أقصى جهد لتحقيق أعلى درجات التميز والالتزام التي يستحقها المطار بالنظر للمكانة المتميزة التي يتمتع بها بوصفه البوابة الأبرز للتعريف بواحدة من أنشط العواصم الإقليمية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية، مؤكدا أن التميز يأتي تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 التي تعمل على ترسيخ الدور الريادي للسعودية في شتى القطاعات، ومختلف أوجه التنمية المستدامة.

يذكر أن صعود مطار الملك خالد الدولي للمركز الأول لأكثر المطارات التزاما بالمواعيد حول العالم، جاء بعد تصنيفه من قبل Cirium Diio في المركز الثالث خلال يناير الماضي، ما يعكس وتيرة التطور السريع التي حققها المطار على تصنيفه العالمي في غضون 5 أشهر فقط.