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  • 26 % من الهواتف المحمولة في أوروبا الغربية تتضمن تقنية الجيل الخامس

26 % من الهواتف المحمولة في أوروبا الغربية تتضمن تقنية الجيل الخامس

26 % من الهواتف المحمولة في أوروبا الغربية تتضمن تقنية الجيل الخامس
كوبنهاجن: الألمانية
  • الاربعاء 26 يونيو 2024 1:15 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 26 يونيو 2024 1:23 مساء

أظهر تقرير جديد أن 26 % فقط من خطط الهواتف المحمولة في أوروبا الغربية تتضمن تقنية الجيل الخامس (جي 5)، ما يضع المنطقة في المركز الرابع عالميا عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى معايير التكنولوجيا عالية الأداء.

وبحسب التحليل الذي أجرته شركة "إريكسون" السويدية للاتصالات، الذي نشر اليوم، فإن حجم "المشتركين في تقنية الجيل الخامس" بحلول نهاية عام 2023 كان هو الأعلى في أمريكا الشمالية بـ59 %، تليها شمال شرق آسيا بـ41 % ثم دول مجلس التعاون الخليجي بـ34 %.

ومع ذلك، فإن عدد المشتركين في تقنية الجيل الخامس آخذ في الارتفاع في جميع المناطق، بحسب ما توصل إليه "تقرير إريكسون للتنقل".

وبحلول نهاية الربع الأول من 2024، قدر حجم العدد العالمي لاشتراكات الجيل الخامس بأنه قد تخطى الـ1.7 مليار.

ويتوقع المحللون في "إريكسون" أن تحرز أوروبا الغربية بعض التقدم، فيما سيصير في الأساس سباقا متقاربا بين المناطق من أجل الحصول على أفضل وصول إلى شبكة الجيل الخامس.

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