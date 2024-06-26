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جازان تصدر 11 ألف طن من مادة سبك الحديد الصلب إلى إيطاليا

جازان تصدر 11 ألف طن من مادة سبك الحديد الصلب إلى إيطاليا
الرياض : واس
  • الاربعاء 26 يونيو 2024 1:00 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 26 يونيو 2024 12:56 مساء

صدرت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، عبر مينائها أمس، أكثر من 11 ألف طن من مادة سبك الحديد الصلب " Pig Iron "، إلى إيطاليا.

وتعد مادة "سبك الحديد الصلب" من المنتجات النوعية التي تم إنتاجها من مصنع شركة "الصناعات المتطورة لأعمال الصهر المحدودة ASIC" في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وذلك باستخدام تقنيات عالمية لتشغيل أفران صهر هي الكبرى من نوعها في العالم.

يذكر أن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، استوردت خلال هذا الأسبوع، 30 ألف طن من مادة "الإلمينت" من موزمبيق.

ويعد ميناء المدينة من أحدث الموانئ في المنطقة، ويتمتع بإمكانات وتكنولوجيا متقدمة في خدمات النقل اللوجستي، ما جعله مركزا لوجستيا مهما للتبادل التجاري في السعودية، ويتميز بموقعه الجغرافي الواقع على ممر التجارة الدولية عبر البحر الأحمر، وبالقرب من باب المندب ودول القرن الأفريقي، وتبلغ طاقة الميناء الاستيعابية نحو "1.2 مليون" حاوية نمطية سنويا، كما تبلغ طاقته الاستيعابية للبضائع العامة والسائبة نحو "5 ملايين طن" سنويا، كما أن الميناء يتميز بغاطس يبلغ 16.5 متر، وهو ما يمكن الميناء من استقبال سفن الجيل الخامس الحديثة التي تصل حمولاتها إلى أكثر من 21 ألف حاوية.

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