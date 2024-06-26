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عمومية "جاكو" ترفض إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023

عمومية "جاكو" ترفض إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023
«الاقتصادية» من الرياض
  • الاربعاء 26 يونيو 2024 10:30 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 26 يونيو 2024 10:33 صباحا

قرر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو" عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
وكان الاجتماع الثاني عقد مساء أمس الثلاثاء في مقر إدارة الشركة في مدينة بريده عن طريق وسائل التقنية الحديثة عن بعد.
ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني وبلغت نسبة حضور الاجتماع الثاني 6.53391% من الأسهم الممثلة لرأس المال.
كما وافقت الجمعية العامة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 بعد مناقشته.
وقامت شركة "جاكو" بتعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون بأتعاب وقدرها 335000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2024 والربع الأول من العام المالي 2025.

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