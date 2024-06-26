فوز 6 شركات في الجولة الخامسة لأضخم منافسة تعدينية في السعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم فوز 6 شركات في الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية من ضمنها شركتا معادن وأماك.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر منصة إكس، إن إجمالي المساحة التي شملتها المنافسة التعدينية بلغت ألف كيلومتر مربع.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن الجولة الخامسة انتهت بفوز شركة ديسكفري العربية للتعدين برخصة كشف موقع "الحلاحلة"، وشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) برخصتي كشف لموقعي "جبل قرن" و"الهجرة"، وفوز تحالف شركة مجموعة إقليد وشركة اندوتان للتعدين برخصة كشف موقع "مكمن حجاب"، وفوز شركة التعدين العربية السعودية (معادن) برخصة كشف موقع "النماص"، وشركة رويال رودز العربية برخصة كشف موقع "المياه".



وبين أن هذه المنافسة تعد الأضخم على مستوى السعودية ، حيث بلغ عدد العروض التي استقبلتها الوزارة 30 عرضا من 18 شركة محلية ودولية، وتم تقييمها وفقا للمعايير التي تركزت على جوانب الخبرات الفنية وبرامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية، وقد غطت هذه الجولة 6 مواقع، بمساحة إجمالية تصل إلى 1000 كيلومتر مربع.



وأكد الجراح أن حجم الإنفاق على الاستكشاف المقدم من الشركات الفائزة في منافسات الجولة الخامسة تتجاوز 136 مليون ريال، إضافة إلى 15 مليون ريال، التزمت الشركات بصرفها على تنمية المجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية، والإسهام في إيجاد فرص وظيفية لأبناء الوطن في المناطق الأقل نموا.