عمومية "توبي" توافق على زيادة رأس المال 100% 

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) على زيادة رأس المال بنسبة 100 % عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة.

ووفقا لبيان الشركة اليوم على موقع "تداول" سيرتفع رأسمال الشركة إلى 300 مليون ريال بعد أن كان قبل الزيادة 150 مليون ريال.

وبذلك يرتفع عدد أسهم الشركة إلى 300 مليون سهم من 150 مليون سهم في السابق.



وأعلنت تداول اليوم احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة (توبي) على أساس سعر 14.68 ريال لهذا اليوم الأربعاء، وإلغاء الأوامر القائمة.

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد الموافق 30 يونيو.

وقالت الشركة إن الزيادة تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.

وستتم الزيادة من خلال رسملة ‎150 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة. وذلك بمنح سهم واحد لكل سهم مملوك.

يذكر أنه في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ‎30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.