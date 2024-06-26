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  • الذهب يستقر عند 2319.95 دولار للأونصة وسط التركيز على التضخم الأمريكي

الذهب يستقر عند 2319.95 دولار للأونصة وسط التركيز على التضخم الأمريكي

الذهب يستقر عند 2319.95 دولار للأونصة وسط التركيز على التضخم الأمريكي
رويترز
  • الاربعاء 26 يونيو 2024 8:30 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 26 يونيو 2024 10:15 صباحا

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء قبيل بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي تصدر هذا الأسبوع والتي قد تتيح مزيدا من الوضوح بشأن موعد أول خفض من مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام. وبحلول الساعة (03:37) بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2319.95 دولار للأونصة.

كما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر مسجلة 2331.30 دولار. وارتفع الدولار 0.1 % مقابل العملات المنافسة، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين زادت أيضا عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات.

وقال يب جون رونج المحلل الإستراتيجي للسوق لدى آي.جي: "ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي الليلة الماضية على خلفية تعليقات الفيدرالي التي تميل للتشديد أدى إلى بعض الضعف في أسعار الذهب هذا الصباح".

ومن المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة غدا، وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

وذكر جون رونج: "تنبع المخاطر مع أي صعود مفاجئ في التضخم، الأمر الذي قد يؤدي لمزيد من عدم اليقين بشأن سياسات مجلس الفيدرالي وقد يسفر عن مزيد من التراجع للمعدن الأصفر".

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 28.94 دولار، وزاد البلاتين 0.8 % إلى 989.70 دولار، في حين تراجع البلاديوم 0.5 % إلى 943.49 دولار.

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