أسعار النفط تتراجع وسط قلق حيال توقعات الطلب

هبطت أسعار النفط 1 % اليوم الثلاثاء عقب بيانات أظهرت تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة وأثارت مخاوف تجاه التوقعات الاقتصادية وعززت القلق إزاء الطلب بعد بداية متواضعة لموسم القيادة الصيفي في البلاد.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس دولارا واحدا، (1.2%-) إلى 85.01 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 80 سنتا، (1%-)، إلى 80.83 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو 3 % الأسبوع الماضي، ليحققا مكاسب لأسبوعين متتاليين.

وانخفضت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة في يونيو، ورغم أن الأسر الأمريكية ظلت متفائلة تجاه سوق العمل وتوقعت تباطؤ التضخم على مدار العام المقبل، فإن المخاوف حيال ضعف الاقتصاد قد تعني انخفاض الطلب على البنزين.

وتثير مستويات المخزونات المرتفعة قلق المستثمرين تجاه قوة الطلب على الوقود خلال فصل الصيف.