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فريق الاقتصادية
أرشيف الإقتصادية
الرأي
ملتيميديا
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إنفوجرافيك
الصينيون ينفقون 806.4 مليار دولار على السياحة الخارجية
الصينيون ينفقون 806.4 مليار دولار على السياحة الخارجية
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الثلاثاء 25 يونيو 2024 9:00 مساء
حدثت فى الثلاثاء 25 يونيو 2024 9:03 مساء
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