أنت هنا

  • إنفوجرافيك
  • الصينيون ينفقون 806.4 مليار دولار على السياحة الخارجية

الصينيون ينفقون 806.4 مليار دولار على السياحة الخارجية

الصينيون ينفقون 806.4 مليار دولار على السياحة الخارجية
  • الثلاثاء 25 يونيو 2024 9:00 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 25 يونيو 2024 9:03 مساء

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك

تحركات إيجابية للأسواق العالمية خلال توقف الأسهم السعودية

23 يونيو 2024
إنفوجرافيك

الصندوق السيادي السعودي يجني 58.8 مليار ريال

19 يونيو 2024
إنفوجرافيك

كيف تربعت إنفيديا على عرش أكبر شركات العالم؟

19 يونيو 2024
إنفوجرافيك

إيرادات أكبر 4 شركات لخدمات الإقامة والحجوزات

18 يونيو 2024
إنفوجرافيك

ترتيب السعودية في التنافسية العالمية خلال 5 أعوام

18 يونيو 2024
إنفوجرافيك

76 % من أقساط التأمين الصحي في السعودية لشركتين

17 يونيو 2024