إقفال طرح يونيو ضمن برنامج صكوك السعودية المحلية بـ 4.4 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2024 ضمن برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 4.414 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 1.6 مليار ريال لصكوك تستحق عام 2027، وبلغت الشريحة الثانية 53 مليون ريال لصكوك تستحق عام 2031، وبلغت الشريحة الثالثة 2.761 مليار ريال لصكوك تستحق عام 2034.