39 % من أغنياء العالم أمريكيون .. ثرواتهم 26.1 تريليون دولار

عدد المليونيرات في الولايات المتحدة آخذ في الازدياد. وفقا لشركة زيبيا، حيث وصل العدد إلى 22 مليونا، ويمثلون 8.8 % من إجمالي السكان و39 % من أصحاب الملايين في العالم. لكن هل يؤثر هؤلاء الأفراد في الاقتصاد العام؟

قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، مستشهدة بـ "تقرير الثروة العالمية" الصادر عن شركة كابجيميني، أن الولايات المتحدة أضافت 500 ألف مليونير العام الماضي نمت هذه الشريحة 7.3 % في 2023، وارتفع إجمالي ثرواتهم إلى 26.1 تريليون دولار، بزيادة 7 % عن 2022.

أشارت كابجيميني إلى عوامل عديدة وراء هذه الزيادة، حيث قالت: "قادت الزخم مرونة اقتصادية قوية، وتراجع في الضغوط التضخمية، وارتفاع هائل في سوق الأسهم الأمريكية"، مبينة أن "مؤشر ستاندرد آند بورز أنهى العام بمكاسب بلغت 24 %، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب 43 % تقريبا، مدفوعا بأسهم التكنولوجيا" وفقا لموقع "جو بانكنج ريتس".

كذلك ساعدت مبادرات الإنفاق التي تقودها الحكومة في تعزيز نمو رأس المال وحفزت نشاط الاستثمار في التصنيع.

ويشير خبراء إلى ما يعدونه تأثيرا متبادلا بين المليونيرات والاقتصاد. حيث قال مايكل كولينز، محلل مالي معتمد والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة وينكاب فاينانشيال: "قد يواجه أصحاب الملايين سمعة سيئة في بعض الأحيان لعدم إسهامهم بشكل كاف في الاقتصاد، أو عدم دفع حصتهم العادلة من الضرائب، لكنهم عموما يحسنون الاقتصاد أكثر مما يضرونه".

وبحسب بيتر سي إيرل، كبير الاقتصاديين في المعهد الأمريكي للأبحاث الاقتصادية، نسبة كبير من الأمريكيين الأثرياء يمتلكون أعمالا تجارية -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- "ما يعنيه هذا هو أنهم المحرك الرئيس لاستحداث فرص العمل في الولايات المتحدة واستدامتها وتنميتها".

في الوقت نفسه، يرى إيرل أن تركيز رأس المال يمكن أن ينتج عنه "تأثير أشبه بتصرفات القطيع" حتى بين الأفراد الأثرياء. "مثلا، إذا تم إقرار مقترح الميزانية لعام 2025 كما هو، وكان من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباح رأس المال المحلية على أصحاب الثروات الكبيرة فجأة إلى مستويات قد تتجاوز 50 % (عند دمجها مع ضرائب الولاية)، فقد يحدث نزوح جماعي من الأسواق المالية".

لهؤلاء الأثرياء تأثير أيضا في سوق الإسكان. قال تقرير كابجيميني: "على الرغم من ارتفاع معدلات الرهن العقاري، ارتفعت أسواق العقارات الفاخرة العالمية. وشهدت المواقع الأكثر طلبا مثل لندن ونيويورك ودبي مبيعات عقارات فاخرة بلغ متوسطها أكثر من 20 مليون دولار. وشهدت نيويورك عرضا قويا مع زيادة 9 % في الصفقات الفاخرة في الربع الأخير من 2023، مقارنة بالفترة نفسها في 2022".

في الواقع، وجد تقرير من شركة ريدفين أن 34.5 % من عمليات شراء المنازل في فبراير كانت نقدا.

وفقا لمايكل ميشيليتي، خبير حقوق الملكية العقارية والإسكان في شركة أنلوك تكنولوجيز، إن اتجاه الشراء النقدي هذا اكتسب زخما في الأشهر الأخيرة. وهذا الواقع يزيد الضغط على سوق الإسكان الصعبة بالفعل، وأزاح كثيرا من المشترين إلى الهامش في الآونة الأخيرة.

"هذا الارتفاع في عدد المشترين الذين يدفعون المبلغ كامل نقدا يؤدي إلى تقليل المخزون للمشترين المحتملين الذين يحتاجون إلى تمويل -بمن فيهم عديد من المشترين لأول مرة إن لم يكن معظمهم-" كما قال ميشيليتي.

من جانبه، جادل كولينز، من "وينكاب"، بأن المليونيرات عادة ما يملكون مستويات أعلى من الدخل المتاح، الذي يستخدمونه لشراء السلع والخدمات، ما يزيد من تغذية الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

وقال إن عائدات الضرائب هي طريقة أخرى يساعد بها أصحاب الملايين الاقتصاد، كونهم يدفعون مبلغا أعلى من الضرائب مقارنة بالأفراد ذوي الدخل المنخفض.