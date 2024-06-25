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الدولار يحاول اختراق مستوى 160 ينا مع مخاوف تدخل السلطات اليابانية

الدولار يحاول اختراق مستوى 160 ينا مع مخاوف تدخل السلطات اليابانية
سنغافورة : رويترز
  • الثلاثاء 25 يونيو 2024 9:30 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 25 يونيو 2024 1:48 مساء

حاول الدولار اختراق مستوى 160 ينا اليوم الثلاثاء لكن دون جدوى تقريبا إذ أبقت المخاوف من تدخل المسؤولين اليابانيين لدعم العملة الين صامدا بشكل ما مقابل العملات الأخرى.
وانخفض الدولار في أحدث التعاملات 0.08 % إلى 159.42 ين بعد أن تم تداوله في نطاق ضيق طوال التعاملات الآسيوية مع توخي المتداولين الحذر من بلوغ مستوى المقاومة الرئيس الذي أدى إلى تدخل طوكيو في العملة بما يصل إلى 9.79 تريليون ين (61.33 مليار دولار) في أواخر أبريل وأوائل مايو.
وحال ذلك دون وصول الين إلى مستويات متدنية جديدة مقابل العملات الأخرى إذ استقر الجنيه الإسترليني دون أعلى مستوى في 16 عاما عند 202.38 ين.
كما تراجع الدولار الأسترالي عن أعلى مستوى له منذ 17 عاما مقابل الين الياباني وبلغ في أحدث التعاملات 106.21.
وجاء أحدث انخفاض للين على خلفية اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في يونيو إذ خيب صناع السياسات آمال المستثمرين الذين كانوا يراهنون على تخفيض فوري لمشتريات بنك اليابان الضخمة من السندات.
وأظهر محضر الاجتماع الصادر أمس أن البنك المركزي ناقش احتمال رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، ودعا مسؤول إلى زيادتها دون تأخير كبير.
فيما تراجع الدولار قليلا قبيل صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وصعد الجنيه الإسترليني 0.09 % إلى 1.2696 دولار وزاد الدولار الأسترالي 0.1 % إلى 0.6663 دولار.
ولم يشهد الدولار النيوزيلندي تغيرا كبيرا ليستقر عند 0.6124 دولار.
وارتفع اليورو 0.06 % إلى 1.0741 دولار. وتعرضت العملة الموحدة لضغوط وسط الاضطرابات السياسية في فرنسا في أعقاب دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجئة لإجراء انتخابات مبكرة في وقت سابق من هذا الشهر.
ويتجه اليورو لتكبد خسارة شهرية بنحو 1 % بسبب الاضطرابات السياسية.
ومقابل سلة من العملات، انخفض مؤشر الدولار 0.1 % إلى 105.39 نقطة.
وبالنسبة للعملات المشفرة، قفزت بيتكوين بأكثر من 3 % إلى 61319 دولارا لتعوض بعض خسائرها الحادة البالغة 6.65 % في الجلسة الماضية حين سجلت أدنى مستوى في أكثر من شهر.

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