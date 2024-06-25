بورصة الكويت توقف التداول على "بيتك" بعد أنباء عن نيته شراء حصة في "الاستثمار" السعودي

أعلنت بورصة الكويت أنه سيتم وقف التداول على أسهم بيت التمويل الكويتي "بيتك" اعتبارا من اليوم الثلاثاء لحين التعقيب على خبر.

ووفقاً لـ "بلومبرغ" أكد أشخاص مطلعين أن بيت التمويل الكويتي يدرس شراء حصة كبيرة في البنك السعودي للاستثمار، مع تزايد نشاط إبرام الصفقات في الشرق الأوسط.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم معلومات خاصة، إن البنك، يدرس استثماراً محتملاً، للمساعدة في تعزيز وجوده الإقليمي.

وصعد سهم البنك السعودي للاستثمار مطلع تعاملات اليوم بنحو 4% في تعاملات سوق الأسهم السعودية، لكن لم يطرأ تغير يذكر على أسهمه هذا العام، ما يعني أن قيمته السوقية تبلغ نحو 4.3 مليار دولار.

وتسارعت عمليات الدمج المصرفي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع سعي المقرضين إلى زيادة حجمهم من أجل التنافس بشكل أفضل.

شملت إحدى الصفقات الكبرى الأخيرة أيضاً "بيت التمويل الكويتي"، الذي وافق في عام 2022 على الاستحواذ على "البنك الأهلي المتحد" في البحرين، بعد ما يقرب من أربع سنوات من المفاوضات.

وقال الأشخاص إن المباحثات مستمرة، وليس هناك يقين من أنها ستؤدي إلى اتفاق. ولم يستجب المتحدثون باسم البنكين لطلبات التعليق.

وكان "جيه بي مورجان تشيس" أحد أكبر المساهمين في "البنك السعودي للاستثمار"، قبل أن يبيع البنك الأمريكي العملاق حصته في 2018.