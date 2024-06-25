14.9 % حصة نادك في شركة المطاحن العربية المزمع طرحها في تاسي
أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، صدور موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل أسهم شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية وطرح 15.39 مليون سهم، للاكتتاب العام، والتي تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة.
وبحسب بيان الشركة على "تداول"، تمتلك نادك حصة بنسبة 14.87% في شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية.
وأوضحت أن القيمة الدفترية من قوائم شركة نادك لكامل حصص الشركة فيها وفقا لآخر قوائم مالية للربع الأول من عام 2024 تبلغ 125.2 مليون ريال.