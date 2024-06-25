أنت هنا

14.9 % حصة نادك في شركة المطاحن العربية المزمع طرحها في تاسي

14.9 % حصة نادك في شركة المطاحن العربية المزمع طرحها في تاسي
«الاقتصادية» من الرياض
  • الثلاثاء 25 يونيو 2024 9:45 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 25 يونيو 2024 9:57 صباحا

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية  "نادك"، صدور موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل أسهم شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية وطرح 15.39 مليون سهم، للاكتتاب العام، والتي تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة. 

 وبحسب بيان الشركة على "تداول"، تمتلك نادك حصة بنسبة 14.87% في شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية.

وأوضحت أن القيمة الدفترية من قوائم شركة نادك لكامل حصص الشركة فيها وفقا لآخر قوائم مالية للربع الأول من عام 2024 تبلغ 125.2 مليون ريال.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الشركات

الشركات

بورصة الكويت توقف التداول على أسهم بيت التمويل الكويتي "بيتك"

25 يونيو 2024
الشركات

عمومية "بدجت السعودية" توافق على زيادة رأس المال 9.84%

25 يونيو 2024
الشركات

هيئة السوق توافق على طلب شركة المطاحن العربية تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب

24 يونيو 2024
الشركات

"آب ستور" يعرض "أبل" لغرامات ضخمة من الاتحاد الأوروبي

24 يونيو 2024
الشركات

"تداول": إدراج "شركة يقين المالية" في نمو الأربعاء المقبل

24 يونيو 2024
الشركات

"رعاية" تشتري مستشفى صحة السلام الطبي في الرياض بـ 44 مليون ريال

24 يونيو 2024