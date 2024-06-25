عمومية "بدجت السعودية" توافق على زيادة رأس المال 9.84%

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) والتي عقدت أمس الإثنين في جدة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 9.84% عن طريق إصدار أسهم جديدة في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات لغرض الاستحواذ على كامل حصص شركة معدات الجزيرة المحدودة (عالم السيارات).

ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 711.6 مليون ريال، وسيتجاوز بعد الزيادة 781.6 مليون ريال، ويبلغ المبلغ الإجمالي للزيادة 70 مليون ريال. فيما تبلغ عدد الأسهم الجديدة 7 ملايين سهم عادي، بقيمة اسمية 10 ريالات.

وتسعى الشركة إلى زيادة رأسمالها لغرض الاستحواذ الكلي بنسبة 100% من رأسمال شركة عالم السيارات.

يذكر أن تاريخ نفاذ رأس المال سيتم بعد إتمام عملية نقل ملكية أسهم شركة عالم السيارات لصالح شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة التابعة والمملوكة بالكامل للشركة المتحدة الدولية للمواصلات.