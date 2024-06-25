النفط يستقر عند 86.06 دولار مع تقييم الأسواق مخاوف الإمدادات

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الثلاثاء إذ بددت المخاوف حيال توقعات التعافي الاقتصادي في الصين إثر المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوتر في الشرق الأوسط والهجمات الأوكرانية على مصافي تكرير روسية.

وبحلول الساعة (00:15) بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 7 سنتات، بما يعادل 0.08 %، إلى 86.06 دولار للبرميل ، قبيل انتهاء أجل العقد في وقت لاحق هذا الأسبوع. وصعد عقد سبتمبر الأكثر تداولا 8 سنتات، أو 0.09 %، إلى 85.23 دولار.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 11 سنتا، بما يعادل 0.13 %، إلى 81.74 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 3 % الأسبوع الماضي، ليحققا مكاسب لأسبوعين متتاليين.

ولكن تزايدت المخاوف منذ ذلك الحين حيال آفاق التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويواجه تجار التجزئة في الصين مستقبلا مليئا بالتحدي على المدى القريب بعد مهرجان للتسوق عبر الإنترنت في منتصف العام جاء مخيبا للآمال.

ويتردد المستهلكون في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الإنفاق وسط مخاوف على ثرواتهم الشخصية يغذيها تراجع قطاع العقارات وتوقف نمو الأجور وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، ما يهدد تحقيق الصين هدف النمو الاقتصادي المعلن وهو "نحو 5 %" هذا العام.

ومن شأن تأخير خفض أسعار الفائدة الأمريكية أن يبقي تكلفة الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، ما قد يقلص النشاط الاقتصادي ويضر بالطلب على النفط.