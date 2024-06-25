أسعار النفط ترتفع بفعل توقعات الطلب على الوقود وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار النفط نحو 1 % اليوم الاثنين وسط توقعات بارتفاع الطلب على الوقود في الصيف وزيادة التوتر الجيوسياسي وتأثير هجمات الطائرات المسيرة على مصافي التكرير الروسية، كما ساهم تراجع الدولار في ارتفاع الخام.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 77 سنتا، (0.9 %+)، إلى 86.01 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا (1.1+) إلى 81.63 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان بنحو 3 % الأسبوع الماضي وحققا مكاسب أسبوعية هي الثانية على التوالي.

وقال تاماس فارجا من بي في إم للوساطة في عقود النفط "السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار... هو الثقة المتزايدة في أن مخزونات النفط العالمية ستنخفض حتما خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي".

وتدعم المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة على المصافي الروسية أسعار النفط.

وزاد تراجع العملة الأمريكية من جاذبية السلع المقومة بالدولار مثل النفط للمشترين الحائزين لعملات أخرى.