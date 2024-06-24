مستثمرو "وول ستريت" يتخلون عن أسهم التكنولوجيا وسهم "إنفيديا" يهوي 5 %

ارتفع مؤشر داو جونز اليوم الاثنين، حيث باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا لمصلحة قطاعات أخرى مثل البنوك والطاقة.

صعد مؤشر داو جونز 266 نقطة أو 0.7 %، فيما تداول مؤشر ستاندرد آند بورز على ثبات، في حين انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.7%.

كان قطاع تكنولوجيا المعلومات أكبر قطاع تراجع لهذا اليوم، حيث انخفض بنسبة 1.5%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الطاقة والمالية والمرافق العامة بأكثر من 1% .

كما صعد أسهم جي بي مورجان وجولدمان ساكس وشيفرون أكثر من 1% لكل منهم.

انخفضت إنفيديا بأكثر من 5%، ما أضاف إلى انخفاضها بنسبة 4% الأسبوع الماضي الذي قطع سلسلة انتصارات لمدة 8 أسابيع.

حدث التراجع بعد أن أطاحت إنفيديا لفترة وجيزة بشركة مايكروسوفت بوصفها الشركة الأكثر قيمة في العالم.

على الرغم من عمليات البيع، لا تزال إنفيديا مرتفعة بنحو 140% لهذا العام، ما يجعلها ثاني أفضل أداء في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

انخفض السهم بأكثر من 11% من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق عند 135.58 دولار يوم الثلاثاء الماضي عندما أطاحت القيمة السوقية لشركة إنفيديا مؤقتا بشركة مايكروسوفت.

أعاد صانع الرقائق منذ ذلك الحين التاج بقيمة سوقية تبلغ نحو 2.9 تريليون دولار، أقل من تقييمات مايكروسوفت وأبل بأكثر من 3 تريليونات دولار لكل منهما.