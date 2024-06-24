إنشاء 200 وحدة سكنية في الجبيل الصناعية ومرافق خدمية بقيمة 370 مليون ريال

تضمنت اتفاقية أبرمتها اليوم "جبين" مع "صدارة" إنشاء 200 وحدة سكنية في الجبيل الصناعية خلال فترة لا تتجاوز 40 شهراً، وتجهيزات أساسية ومرافق خدمية متكاملة، على مساحة إجمالية تربو على 100 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 370 مليون ريال.

وقع المهندس خالد السالم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيس (جبين)، اتفاقية مع شركة صدارة للكيميائيات (صدارة)، لإكمال البنية التحتية وإنشاء 200 وحدة سكنية بوصفها مرحلة أولى لمنسوبي شركة صدارة في حيي جلمودة والمطرفية في الجبيل الصناعية.

وسيتم إنشاء هذه الوحدات السكنية على 3 فئات نموذجية وفق أعلى المعايير الهندسية، وبما يتماشى مع شروط كود البناء السعودي، حيث قال المهندس عبدالرحمن شماشير الرئيس التنفيذي لـ "جبين": "إن مشاريع الإسكان في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بما فيها مدينة الجبيل الصناعية من أولويات شركة جبين التي تهدف إلى توفير جميع الخدمات للشركات الصناعية في مدن الهيئة الملكية, وتم التعاقد مع كبار المطورين العقاريين في السعودية، وبإشراف مباشر من الهيئة الملكية للجبيل وينبع لضمان الحصول على تصاميم هندسية تتوافق وتلبي جميع متطلبات الأسرة السعودية.

من جانبه أفاد المهندس فايز الشريف، الرئيس التنفيذي لـ "صدارة" أن هذا المشروع الحيوي يعد أحد أهم خطط الشركة الإستراتيجية التي يتم متابعتها وإقرارها من قبل مجلس إدارة صدارة، ممثلاً في شركتي أرامكو السعودية وداو للكيماويات، ودعمهم المتواصل وغير المحدود لضمان استمرار توفير بيئة عمل جاذبة وطموحة ومستقرة في الشركة، كما أنه أحد أبرز برامج المكافآت والمزايا الرامية إلى توفير وحدات سكنية للموظفين، واستقطاب الكفاءات السعودية والمحافظة عليها.