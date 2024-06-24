أول شركة آسيوية في التكنولوجيا المالية تعزز حضورها في السعودية بمقر إقليمي في الرياض

أعلنت وزارة الاستثمار، حصول شركة بايرماكس، المزود العالمي لحلول الدفع الرقمي، على ترخيص برنامج المقر الإقليمي (RHQ ، لتأسيس مقرها الإقليمي في الرياض، حيث تعد الشركة إحدى الشركات الأولى في البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات .

الشركة هي الأولى آسيويا في مجال التكنولوجيا المالية التي تتجه إلى توسيع وجودها في السعودية من خلال إنشاء مقرها الإقليمي في الرياض، بحسب الحسن حميد الدين، المشرف العام على برنامج المقر الإقليمي.

نوه حميد الدين، بالتزام الحكومة السعودية بدعم قطاع الخدمات المالية، بعد أن نفذت إصلاحات جادة في القطاع المالي، ما فتح إمكانات هائلة للنمو في مجال التكنولوجيا المالية، التي تعد بايرماكس مثالًا رئيسا عليها، مشيرًا إلى أن برنامج المقر الإقليمي (RHQ) يُعد مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، تم إنشاؤه كجزء من رؤية السعودية 2030، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويهدف إلى تمكين وتسهيل خطط النمو الطموحة للمؤسسات المشاركة في المنطقة.

بدوره، قال وانج هو، المؤسس المشارك لشركة بايرماكس: إن هذه الخطوة الإستراتيجية تمثل فرصة استثنائية لتعزيز وجود الشركة في المملكة، أحد أهم الأسواق في المنطقة. وأكد وانج، أن تأسيس هذا المقر الإقليمي يأتي في إطار التزام الشركة طويل الأمد بتطوير حلول مبتكرة تسهل على الشركات والأفراد ممارسة أعمالهم، وتسهم في تبسيط إجراءات الدفع، ودمج الخدمات المالية بسلاسة في الحياة اليومية بالسعودية والمنطقة كلها، إضافة إلى تعزيز حضور الشركة بشكل أكبر في هذا السوق الحيوي.

ويأتي تأسيس شركة بايرماكس مقرها الإقليمي بالرياض في إطار خطتها الإستراتيجية لتعزيز حضورها في المنطقة، والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للسعودية، والتزامها بتقديم حلول دفع رقمية آمنة وفعالة للشركات والأفراد، تسهم في تطوير حلول الدفع الرقمي في السعودية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم خطط السعودية لتنويع الاقتصاد، وتحسين تجربة المستخدمين، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030، في الوقت الذي تشهد السعودية نموًا كبيرًا في الطلب على الحلول المالية المبتكرة، خاصة مع ازدياد شعبية بطولات الألعاب الإلكترونية.