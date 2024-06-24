جيسوس يفاوض رافينيا للهلال وبرشلونة يشترط 362 مليون ريال لانتقاله

تواصل البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال لكرة القدم بصفة شخصية مع مقربين من البرازيلي رافينيا دياز مهاجم فريق برشلونة الإسباني لإقناعه بقبول عرض نادي العاصمة السعودي وتمثيله الموسم المقبل في دوري روشن السعودي، وفقا لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

وكشفت الصحيفة أنه في حال إتمام الصفقة، سيضطر الهلال لدفع نحو 90 مليون يورو (362 مليون ريال)، وقالت "برشلونة لن يمنح الهلال الضوء الأخضر حتى ينجح الأخير في إقناع اللاعب وتغيير رأي رافينيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب الهلال سيبذل كل ما في وسعه لإقناع رافينيا بمغادرة برشلونة، حيث يحرص على توحيد رافينيا مع مواطنيه مالكوم ونيمار جونيور، وقد اتصل بالفعل بأشخاص مقربين منه لمحاولة إقناعه بقبول هذه الخطوة.

وأكدت الصحيفة المقربة من صناع القرار في النادي الكتالوني أن اللاعب (27 عاما) الذي تتجاوز قيمته السوقية 200 مليون ريال قريب من مغادرة النادي خاصة بعد فقدانه مركزة في القائمة الأساسية لمصلحة الموهبة الدولية الإسبانية لامين يامال (16 عاما)، إضافة لرغبة النادي في بيع عقده بسبب العروض التي تلقاها النادي.