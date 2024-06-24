صحيفة "الاقتصادية" تطلق موقعا مطورا يواكب فضاء الإعلام المتغير لتغطية المال والأعمال

أعلنت "الاقتصادية"، الصحيفة المتخصصة في الأخبار والتطورات الاقتصادية، والتحليلات المالية العميقة وقطاع الأعمال، إطلاقها محتوى رقميا جديدا وموقعا إلكترونيا مطورا بتحديثات وتغطيات مباشرة، لتواكب فضاء الإعلام المتغير وتصل إلى جيل عصري من القراء. ستعزز هذه الخطوة من المكانة البارزة التي تتمتع بها الصحيفة منذ إطلاقها عام 1992، لا سيما وأنها استطاعت أن تحاكي شرائح واسعة من القراء وأن تزودهم بالرؤى الشاملة عن آخر التوجهات المالية والاقتصادية، والتحليلات المعمقة والمقالات المتخصصة لخبراء واقتصاديين. يأتي هذا الإطلاق بعد إعلان المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG في يناير الماضي عن تطوير منظومتها التشغيلية واعتماد نهج رقمي شامل لعدد من منصاتها الإعلامية الرئيسة ومن ضمنها "الاقتصادية" بهدف تسريع إستراتيجية النمو والتحول الرقمي والتوسع. ومن شأن التحديثات الأخيرة هذه أن تكرس مكانة الصحيفة كمزود رائد للأخبار والأحداث المالية والاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، والتحليلات المهنية والدقيقة، وقطاع الأعمال بمساراته المختلفة بدءا من أسواق الأسهم والطاقة والعقارات والاقتصاد الأخضر وصولا إلى العملات والمعادن وأخبار الشراكات والسياحة والسفر.

كما ستعزز هذه التحديثات إمكانية وصول المتابعين إلى تغطيات "الاقتصادية" وتقاريرها المتميزة، حيث تقدم الصحيفة بنسختها المطورة محتوى الاقتصاد وأسواق المال، برفقة عرض ثري للمؤشرات المالية والرسوم البيانية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية. وتتميز الصحيفة المحدثة بنظام تنقل مبسط مع أقسام جديدة تركز على القطاعات التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي في المنطقة، مثل التكنولوجيا والطاقة والسياحة والعقارات والرياضة. إضافة إلى ذلك، يوفر قسم "الوسائط المتعددة" المتخصص، استعراضا بصريا يعتمد على البيانات مع مقاطع الفيديو والصور، ما يسهل استكتشاف المحتوى ويحسن من تجربة المستخدم.

ويأتي هذا الإطلاق أيضاً، ضمن منظومة متكاملة عملت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG على إنشائها عبر منصاتها الإعلامية المختلفة، حيث ستتعاون "الاقتصادية" مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" لتقديم محتوى اقتصادي شامل إضافة إلى التحليلات وبيانات الأسواق الرائدة ما يزيد من كفاءة عمل فريق الأخبار في غرفة التحرير.

وفي تعليقه على إعادة الإطلاق قال محمد البيشي رئيس التحرير المكلف لصحيفة "الاقتصادية": "يمثل هذا الإعلان خطوة مهمة في رحلة التفاعل مع جيل جديد من القراء من خلال تقديم أفضل محتوى عبر المنصّات الرقمية. ولطالما اشتهرت "الاقتصادية" بتقديم تحليلات عميقة وشاملة لأخبار الأعمال والاقتصاد العالمية. ومع إطلاق أدواتنا الرقمية الجديدة وموقعنا الإلكتروني المطوّر، واستفادة من أحدث التقنيات، يمكننا تقديم محتوى سلس للمتابعين في جميع أنحاء العالم. لدينا خطط طموحة قيد الإعداد ونحن ملتزمون بمواكبة التطورات والتوجّهات الجديدة في المشهد الإعلامي سريع التغير".

يمكن زيارة موقع "الاقتصادية" الجديد على الرابط التالي: www.aleqt.com ، كما يمكن للمتابعين استكشاف المحتوى الرقمي الجديد من خلال الاطّلاع على التغطية المتميزة للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض هذا الأسبوع.

نبذة عن الاقتصادية:

صحيفة سعودية عريقة متخصّصة بالأخبار الاقتصادية والتحليلات المالية العميقة والملتيميديا. صدر عددها الورقي الأول في الأول من ديسمبر عام 1992، وقد مرت بتحولات كثيرة، منها إصدار الطبعة الملونة، وإطلاق الأقسام المتخصصة، إضافة إلى أنها من أوائل الصحف السعودية التي اهتمت بالإعلام الرقمي وعملت على تدشين موقعها الإلكتروني بمحتوى متخصص وبتحديثات لحظية للأخبار والتغطيات والتحليلات، ومن ثم دشنت منصّاتها الرقمية الأخرى في فضاء الإعلام الرقمي وعملت على تطويرها حتى أصبح لها مكانة بارزة في أوساط مجتمع المال والأعمال، والقطاعات الحكومية.

وفي العام 2024 شهدت "الاقتصادية" نقلة نوعية، بعد أن أقرت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG عقد شراكة إستراتيجية بينها وبين "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، لتكونا من أكبر المنصّات الإعلامية المتخصصة في الاقتصاد. ما أتاح للمنصّة التركيز أكثر على أهم الأخبار الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على المنطقة عبر تحليلات معمّقة ودقيقة وتغطيات محلية نوعية وحصرية. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع التالي: www.aleqt.com

نبذة عن SRMG:

SRMG أكبر مجموعة إعلامية متكاملة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحظى بإرث يعود إلى 50 عاما من النجاحات أطلقت خلالها أكثر من 30 مؤسسة ومنصة إعلامية رائدة، أبرزها: الشرق الأوسط، وشبكة الشرق التي تشمل الشرق للأخبار واقتصاد الشرق مع بلومبرغ، وعرب نيوز، وإندبندنت عربية، وسيدتي، وهيَ، وغيرها.

تقدم SRMG، من خلال المنصات المتنوعة محتوى إخباريا ومعرفيا مثريا لملايين المتلقين في 4 قارات و7 لغات. كما تطرح أبرز القضايا والأحداث، وتتنوع في تغطياتها بين السبق الصحفي والعمق في التحليل والابتكار، لتسهم في نقل آخر أحداث المنطقة والعالم بصورةٍ شاملة. وبريادتها الإبداعية، تمكنّت SRMG أيضا من توسيع نطاق عملها ليشمل: نشر الكتب، وإقامة الفعاليات، وتقديم الأبحاث المستقلة والاستشارات الإستراتيجية، وإنتاج المحتوى الإبداعي، وغير ذلك.

وبما تتمتع به من خبرة ومعرفة بالمنطقة العربية، وما لديها من مواهب وشراكات عالمية؛ تواصل SRMG دعمها وتطويرها لإمكانات المستقبل وفرصه.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.srmg.com