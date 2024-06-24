ارتفاع الإنفاق الصيني إلى 1.25 تريليون دولار في 5 أشهر بدعم التعافي الاقتصادي

أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الاثنين نمو الإنفاق في الميزانية العامة خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بنسبة 3.4 % على أساس سنوي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن بيان الوزارة القول إن إجمالي الإنفاق العام من ميزانية السنة الحالية بلغ خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين 10.83 تريليون يوان (نحو 1.25 تريليون دولار).

وأظهر تقرير صادر عن بنك الشعب (المركزي) الصيني في وقت سابق نمو اقتصاد الصين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.8 % سنويا.

وأشار التقرير إلى تحسن الإنفاق الاستهلاكي وتسارع الاستثمار في التصنيع وزيادة الإنتاج ما عزز أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم ككل.

من ناحية أخرى سجلت الإيرادات المالية للصين تراجعا بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من عام ما يعزز التوقعات بقيام الحكومة بتعديل الميزانية في منتصف العام لدعم التعافي الاقتصادي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيانات وزارة المالية الصينية القول إن إجمالي الإيرادات المالية التي تشمل الميزانية العامة وصناديق الميزانية الحكومية تراجع خلال الشهور الـ5 الأولى من العام الحالي بنسبة 4.1% سنويا إلى 11.36 تريليون يوان (1.6 تريليون دولار) وهو أكبر تراجع لها منذ فبراير 2023.

في الوقت نفسه تراجع الإنفاق الحكومي وفقا لحسابي الميزانية العامة وصناديق الميزانية بنسبة 2.2% إلى 13.61 تريليون يوان خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، وهو ما يرفع قيمة العجز المالي للميزانية إلى 2.25 تريليون يوان وهو ما يزيد عن العجز المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

من جانب أخر، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم، عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 50 مليار يوان (نحو 7.02 مليون دولار) لأجل 7 أيام وبسعر فائدة 1.8 %.

وأفاد البنك المركزي الصيني أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي بنهاية النصف الأول من 2024.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.