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الأسهم الأوروبية تستهل تعاملاتها على استقرار

الأسهم الأوروبية تستهل تعاملاتها على استقرار
رويترز
  • الاثنين 24 يونيو 2024 12:45 مساء
  • حدثت فى الاثنين 24 يونيو 2024 1:05 مساء

استهلت الأسهم الأوروبية التعاملات دون تغير يذكر اليوم الإثنين بعدما أدى انخفاض أسهم شركات التعدين إلى كبح المكاسب، وسط استمرار التركيز على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي تجري الأسبوع المقبل.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 515.06 نقطة بحلول الساعة (07:12) بتوقيت غرينتش مع هبوط أسهم شركات الموارد الأساسية ما يقرب من 1 % وسط تراجع أسعار المعادن.
وقادت أسهم شركات صناعة السيارات المكاسب في التعاملات المبكرة مع صعودها 1.2 %.
وسينصب التركيز على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تقدما لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه. وبدأ المؤشر الرئيس في فرنسا تداولات الأسبوع على ارتفاع 0.2 %.
وتراجع سهم زالاندو الألمانية 6.7 % بعد أن خفض مورجان ستانلي تقييمه لشركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
وقفز سهم هوكتيف للإنشاءات 6.6 %.

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