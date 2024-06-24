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  • "كفالة" يمول خدمة الحجاج والمعتمرين في مكة والمدينة بـ 21.8 مليار ريال

"كفالة" يمول خدمة الحجاج والمعتمرين في مكة والمدينة بـ 21.8 مليار ريال

"كفالة" يمول خدمة الحجاج والمعتمرين في مكة والمدينة بـ 21.8 مليار ريال
الرياض : واس
  • الاثنين 24 يونيو 2024 11:45 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 24 يونيو 2024 12:14 مساء

كشف برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" أن عدد المنشآت التي استفادت من برنامج "كفالة" في منطقة مكة المكرمة بلغت أكثر من 4700 منشأة صغيرة ومتوسطة، حيث أصدر لها أكثر من 12,200 ضمان تمويلي في منطقة مكة المكرمة، بقيمة تمويل تجاوزت 19.5 مليار ريال، وقيمة ضمانات تمويلية أكثر من 14.1 مليار ريال منذ بداية البرنامج في 2006 وحتى الربع الأول من 2024.

وأشار البرنامج إلى أن خدمة بيت الله الحرام والعناية به وخدمة قاصديه منهج راسخ لدى القيادة السعودية، ولذلك سخرت جميع السبل لوصول ضيوف الرحمن للمسجد الحرام بكل أمن وأمان، وتوفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وذكر برنامج "كفالة" أنه في منطقة المدينة المنورة بلغ عدد المنشآت المستفيدة 872 منشأة، حيث تم إصدار 1933 كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة المدينة المنورة، بقيمة تمويلات تجاوزت 2.3 مليار ريال، وقيمة ضمانات تجاوزت 1.7 مليار ريال منذ بداية البرنامج، والمنشآت المستفيدة والعاملة في قطاع الحج والعمرة تم إصدار 106 كفالات، بقيمة تمويلات تجاوزت 192 مليون ريال، وقيمة ضمانات تجاوزت 162 مليون ريال.

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