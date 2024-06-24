إيداع 989 مليون ريال لمستفيدي "سكني" في يونيو

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم 989 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر يونيو 2024.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "الصندوق العقاري" منصور ماضي، أن الإيداع في يونيو البالغ 989 مليون ريال، خصص دعما لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.

وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى يونيو 2024 بلغ نحو 60.4 مليار ريال.

وأكد بن ماضي أن برنامج الدعم السكني ضمن خيارات تمويلية وسكنية متنوعة يأتي في إطار الجهود المتواصلة مع منظومة الإسكان بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة ،لدعم وتعزيز فرص تملك المستفيدين للسكن الملائم تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.