نمو الصادرات السعودية غير النفطية 12.4% خلال أبريل إلى 22.4 مليار ريال

قفزت قيمة الصادرات غير النفطية السعودية خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي، بنسبة 12.4 %، لتبلغ 22،4 مليار مليار ريال مقابل 19.9 مليار ريال في نفس الشهر من 2023.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تراجعت صادرات النفط ⁧خلال الفترة بنحو⁩ 4.2 % على أساس سنوي، نتيجة التزام المملكة بخفض الإنتاج ضمن تحالف ⁧أوبك⁩ +، لتصل إلى 79.3 مليار ريال.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت الصادرات السلعية خلال الفترة 101.7 مليار ريال، فيما بلغت الواردات 60.3 مليار ريال، كأدنى مستوى في أكثر من عام.

على ضوء ذلك، سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية فائضا بقيمة 41.4 مليار ريال كأعلى فائض شهري خلال 7 أشهر، رغم تراجعه على أساس سنوي بشكل طفيف.