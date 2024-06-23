ما هي ورقة الصين الرابحة؟

وفي 2023، تعامل مبعوث الصين للمناخ منذ فترة طويلة -الذي تقاعد أخيرًا- شيه تشن هوا مع خططه وأفكاره بسرية تامة ــ ومن الواضح أن الصين لم تكن ترغب في تقديم أي التزامات كبيرة، وقبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (مؤتمر الأطراف 28) في دبي، توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاقية للتعاون في مجال تغير المناخ استحوذت على العناوين الرئيسة، ولكنها لم تتضمن أي أهداف ملزمة، وبينما وافقت الصين على ذلك كجزء من الاتفاق النهائي لمؤتمر الأطراف 28، فإنها لا تزال مترددة في تقليل استهلاكها للفحم. ولكن هذا العام قد يكون العام الذي تلعب فيه القيادة الصينية دورها من أجل تحقيق النجاح، فبحلول أوائل 2025، يتعين على البلدان تقديم الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيًا بموجب اتفاق باريس، بما في ذلك أهداف خفض الانبعاثات بحلول 2035.

تشير التصريحات والسياسات الصينية الأخيرة إلى أن المناقشات الداخلية حول الأهداف الجديدة ما تزال تجري على قدم وساق علمًا أن الصين تواجه تحديات ملحوظة في تحديد أهداف مناخية طموحة، ولكن القيام بذلك يصب في مصلحة البلاد الاقتصادية والسياسية.

تشكل البيئة العالمية المتقلبة على نحو متزايد والضعف الاقتصادي الحالي في الصين تحديات كبيرة، وبعد ارتفاع الانبعاثات أثناء وبعد جائحة كوفيد-19، فشلت البلاد في تحقيق هدف كثافة الكربون لعام 2025 -وهو مقياس للانبعاثات لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي- وسيتعين عليها خفض الانبعاثات بالقيمة المطلقة للوفاء بهذا الهدف، وحتى وقت قريب، كان صناع السياسات يفترضون أن الانبعاثات ستزيد حتى 2028 تقريبًا. إن ما يزيد من تعقيد عملية تطوير المساهمات المحددة وطنيًا هو اعتماد الصين المستمر على الفحم، ففي الأعوام الأخيرة، وافقت الحكومة على مجموعة من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم لتعزيز أمن الطاقة.

يواجه صناع السياسات في الصين اختيارات صعبة في تحديد الأهداف المناخية، ويبدو بعضها تقنيًا، ولكن لها تأثيرات كبيرة على النتائج البيئية. إن من الأمثلة على ذلك اختيار سنة الأساس لقياسات الانبعاثات. قد يبدو تحديد نسبة مئوية مستهدفة لخفض الانبعاثات من ذروة غير محددة حتى 2035 عقلانيا، ولكنه قد يوجد حافز ضار للصناعات التي اقتربت من تحقيق أهدافها من أجل تأخير ذروة الانبعاثات، ومن شأن هذا النهج أيضا أن يوجد حالة من عدم اليقين بشأن انبعاثات الصين في عام 2035، حيث إن الذروة التي سيتم خفض الانبعاثات منها قد لا تكون واضحة على الفور.

إن استخدام عام أساس تاريخية، مثل 2020 أو 2015، سيكون أكثر وضوحًا بكثير ولكنه قد يؤدي إلى هدف محافظ بلا داع، نظرا لاستثمارات الصين واسعة النطاق في الفحم والافتقار إلى الوضوح بشأن المسار.

خلال العام المقبل، ستتجه كل الأنظار نحو الصين لترى كيف ستتفاوض بشأن التعقيدات المرتبطة بتحديد التزامات جديدة فيما يتعلق بالمساهمات المحددة وطنيا. إذا قررت السلطات السعي لتبني إستراتيجية طموحة، فقد ينتهي بها الحال إلى تسريع عملية التحول في مجال الطاقة المحلية، التي توفر بالفعل دفعة اقتصادية تشتد الحاجة إليها، في حين تتولى دورا قياديا في المعركة العالمية ضد تغير المناخ.

خاص بـ "الاقتصادية"

حقوق النشر: بروجيكت سنديكت، 2024