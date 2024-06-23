السجل العقاري يبدأ تسجيل 51 ألف عقار في 8 أحياء شرق الرياض

بدأ السجل العقاري اليوم تسجيل أكثر من 51 ألف قطعة عقارية ضمن المنطقة الـ15 التي حددتها الهيئة العامة للعقار في مدينة الرياض التي تضم 8 أحياء هي: (حي جرير، حي الربوة، حي الريان، حي الروابي، حي السلام، حي المنار، حي النسيم الغربي، حي النسيم الشرقي)، ويحدها شمالا طريق خريص، وشرقا طريق الأمير متعب بن عبدالله، وجنوبا طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول، وغربا طريق علي بن أبي طالب.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق المنطقة الـ15 إلى تسجيل عقاراتهم.

ويستمر التسجيل لمدة 90 يوما حتى يوم 26 سبتمبر 2024، ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة لتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وابتداء من الموعد المحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار تتولى تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في السعودية باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.