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طبيعة ساحرة وملاذ للسياح في شاطئ شرم أبحر بجدة

طبيعة ساحرة وملاذ للسياح في شاطئ شرم أبحر بجدة
جدة: واس
  • الأحد 23 يونيو 2024 12:45 مساء
  • حدثت فى الأحد 23 يونيو 2024 1:46 مساء

يشهد شاطئ شرم أبحر، خلال فترة الإجازة الصيفية إقبالًا لافتًا من محبي الرحلات السياحية الصيفية الباحثين عن متعة التنزّه باليخوت والقوارب, وبالطبيعة الساحرة والرمال البيضاء والمياه الصافية.

ويتميّز الشاطئ، الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات بالجلسات الحديثة المتراصة على طوله, والأكشاك التي يجد فيها مرتادو الشاطئ طلباتهم من المواد الاستهلاكية ومستلزمات البحر بجانب وجود الأماكن المخصصة لمزاولة السباحة لكل الفئات العمرية ليستمتع الجميع بمياه البحر التي تُلَطّف الأجواء.

كما تمتد في الجهة المقابلة لشرم أبحر الشاليهات والمنتجعات التي تشتهر بطابع بنائها الخاص وألوان طلائها المتميز وأشجارها النادرة لتكمل عقد لوحة جمال الشاطئ التي أسهمت كثيرا في نشاط الحركة السياحية للمكان.

فيما يميز الشاطئ ويجذب الزوار إليه رماله الناعمة ومياهه التي تخلو من الصخور أو من أي عائق يشكّل خطراً على مرتاديه، الأمر الذي جعل الأطفال قبل الكبار يتسابقون على تجربة السباحة وقضاء جُل وقتهم في مياه الشاطئ، بجانب هدوء المكان الذي يتميز به الشاطئ وممارسة رياضة السباحة والاسترخاء.

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