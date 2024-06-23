وزير الاقتصاد الألماني يحث أوروبا على تحسين وضعها التنافسي مع الصين

حث روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني دول الاتحاد الأوروبي على التضامن حتى تتمكن من التنافس مع الصين.

وقال هابيك اليوم الأحد في نهاية جولته لشرق آسيا التي استمرت 4 أيام، والتي اختتمها بزيارة مدينة هانجتشو الصينية، إن مصطلح "المنافسة، وفي أشد معانيها" لاحقة في كل من كوريا الجنوبية والصين.

وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار: "أعتقد أنه يتعين علينا مواجهة هذه المنافسة، كما أن ألمانيا تردد باستمرار كلمة "منافسة"، أي أن الإهمال والكسل والتراخي واللامبالاة ليست بديلا"، محذرا في الوقت نفسه من المغالاة، مؤكدا في ذلك ضرورة التعاون أيضا.

وأوضح هابيك أن التعاون يعني عدم النظر إلى الآخر كخصم أو حتى عدو، بل يعني تطوير التفاهم المتبادل وتعزيز بعضنا البعض.

وأشار هابيك إلى أن العالم يستعد في الوقت نفسه للمنافسة، وقال: "وجهة نظري هي أن الدول الكبرى التي نقارن نفسنا معها -وهو ما يتعين علينا فعله كأوروبيين- لديها خطة دقيقة للغاية حول الأهداف التي تريد تحقيقها في غضون 10 أو 20 أو 30 عاما، وتوفر من أجل تنفيذ هذه الخطة الوسائل المطلوبة، ابتداء من الموارد المالية حتى انتهاج سياسة قوية في الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية.. لكن أوروبا ليس لديها هذه الخطة على النحو الكافي".

وذكر هابيك أنه يجب أن يبزغ عصر جديد لأوروبا ودولها، حيث تكون هناك دراية بهذه المنافسة وعواقبها، مؤكدا ضرورة تطوير أوروبا لتصبح لاعبا في السياسة العالمية.

وعلى خلفية الجدل حول ميزانية عام 2025 في ألمانيا، أكد هابيك في الوقت نفسه ضرورة ألا تكون الجدالات التي تخوضها ألمانيا وأوروبا بمنأى عن الأحداث التي تجري على المستوى الجيوسياسي.

وقال هابيك: "لكن مثل هذه الزيارات لها قيمة مضافة، على الأقل أنك تتعرف على وجهات نظر البلدان الأخرى، وفي أفضل الأحوال، يمكنك الدفع في اتجاه سياسة تهدف إلى التعاون. آمل وأعتقد أن هذه الزيارة كانت قادرة على تقديم مساهمة صغيرة في هذا الأمر".