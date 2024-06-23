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  • إنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية في ميناء جدة بـ 30 مليون ريال

إنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية في ميناء جدة بـ 30 مليون ريال

إنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية في ميناء جدة بـ 30 مليون ريال
"الاقتصادية" من الرياض
  • الأحد 23 يونيو 2024 1:00 مساء
  • حدثت فى الأحد 23 يونيو 2024 2:16 مساء

وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، وشركة إدارة خدمات البيئة العالمية المحدودة "ريڤايڤا " المملوكة من مجموعة سرك اليوم عقدا لإنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية بميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارية من قِبل الشركة 30 مليون ريال، وبمساحة إجمالية تصل إلى 10 آلاف متر مربع.
يأتي ذلك في إطار جهود "موانئ" لتعزيز الاستدامة البيئية، والحفاظ على سلامة البيئة البحرية، وبناء قطاع بحري مستدام؛ يعزز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومبادرة الموانئ الخضراء.


ويسهم المجمع الجديد في تعزيز الاستفادة من النفايات، وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، وبناء اقتصاد دائري مزدهر في السعودية، من خلال تقديم حلول شاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها، وكذلك خدمات الصيانة الصناعية، وتدوير المنتجات الثانوية، وخدمات النقل، بما يؤدي إلى تقليل حجم النفايات الناتجة إلى أدنى مستوى، وتحسين عمليات إدارة النفايات وحفظ البيئة.
ويعزز التعاون الإستراتيجي بين "موانئ" و"ريڤايڤا" من نجاح الجهود المبذولة لتحقيق أهداف إدارة النفايات في السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030، كما يزيد من إسهام القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً.


يُذكر أن "موانئ" تحرص على طرح مبادرات رائدة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمبادرة السعودية الخضراء التي تركز على تقليل الانبعاثات، والإشراف على أعمال مكافحة تغير المناخ، كما تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق العمل في هذا المجال، ما يعزز من الجاذبية التجارية لموانئ السعودية عالمياً.

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