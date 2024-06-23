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توقعات بارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى مستوى قياسي

توقعات بارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى مستوى قياسي
متوقع زيادة صادرات السيارات الكورية 5.4 % لتصل إلى 74.7 مليار دولار خلال 2024. المصدر: رويترز
الألمانية : سول
  • الأحد 23 يونيو 2024 12:45 مساء
  • حدثت فى الأحد 23 يونيو 2024 1:40 مساء

توقعت الجمعية الكورية للسيارات والتنقل "كاما" اليوم الأحد ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية لمستوى قياسي هذا العام، بسبب الطلب القوي على الطرازات الصديقة للبيئة والسيارات الرياضية متعددة الأغراض.

وقالت الجمعية إنه من المتوقع زيادة صادرات السيارات 5.4 % على أساس سنوي لتصل إلى 74.7 مليار دولار خلال عام 2024، فيما يعد أعلى مستوى على الإطلاق.

وكانت صادرات السيارات قد ارتفعت خلال أول خمسة أشهر من العام بنسبة 4.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 30.8 مليار دولار، فيما يعد رقما قياسيا لأي فترة أخرى على الإطلاق.

وتوقع التقرير أن تسجل صادرات السيارات نموا ثابتا خلال النصف الثاني، ويرجع ذلك إلى الطلب القوي من سوق أمريكا الشمالية وارتفاع شعبية الشركات المحلية التي تنتج السيارات الرياضية متعددة الأغراض والهجينة.

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