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  • تراجع صادرات الساعات السويسرية بـ 2.2 % في مايو

تراجع صادرات الساعات السويسرية بـ 2.2 % في مايو

تراجع صادرات الساعات السويسرية بـ 2.2 % في مايو
برن : الألمانية
  • الخميس 20 يونيو 2024 1:00 مساء
  • حدثت فى الخميس 20 يونيو 2024 1:18 مساء

تراجعت صادرات الساعات السويسرية بـ2.2 % خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حسبما أعلن بنك فونتوبل السويسري.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" قال بنك فونتوبل اليوم الخميس إن التراجع في صادرات الساعات السويسرية جاء متوافقا مع التوقعات إلى حد كبير، ويؤكد استمرار البيئة الصعبة في هذه الصناعة.

وقال المحلل جان فيليب بيرتشي، الخبير في صناعة الساعات في بنك فونتوبل السويسري، إن الصادرات واجهت بعض المقارنات الصعبة حيث سجلت ارتفاعا بـ14 % في مايو 2023.
وأكد بيرتشي أن الإحصاءات تؤكد المخاوف المستمرة بشأن الطلب على السلع الفاخرة في السوقين الآسيويين الرئيسين.

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