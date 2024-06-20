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"بي إم دبليو" تسحب طلبية بطاريات بقيمة ملياري يورو من "نورث فولت" السويدية

"بي إم دبليو" تسحب طلبية بطاريات بقيمة ملياري يورو من "نورث فولت" السويدية
برلين : الألمانية
  • الخميس 20 يونيو 2024 10:15 صباحا
  • حدثت فى الخميس 20 يونيو 2024 1:06 مساء

قامت شركة "بي إم دبليو" لصناعة السيارات الفارهة، بسحب طلبية بطاريات بقيمة ملياري يورو لنماذج مثل "آي 4" و"آي إكس"، من شركة "نورث فولت" السويدية الرائدة في مجال البطاريات.

ووفقا لـ "بلومبرغ" قالت مصادر قريبة من شركة صناعة السيارات الألمانية أن السبب وراء سحب البطاريات هو أن جودتها أقل من التوقعات.

وكانت "نورث فولت" أبلغت مستثمريها بسحب طلبية البطاريات في أواخر شهر مايو الماضي.

وتقوم شركة "سامسونج إس دي آي" الكورية حاليا بتزويد "بي إم دبليو" بخلايا كافية لتلبية الطلبات، ومن المقرر أن يحل الجيل القادم من السيارات الكهربائية محل نماذج "بي إم دبليو" على المدى المتوسط،على أي حال.

ولم ترد شركة "نورث فولت" على الفور على طلبات "بلومبرغ" للتعليق على الأمر.

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