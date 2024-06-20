الأسهم الأوروبية تبدأ تعاملاتها مرتفعة بدعم مكاسب قطاع التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم الخميس مدعومة بمكاسب قطاع التكنولوجيا مع التركيز على قرارات حول أسعار الفائدة تصدرتها بنوك مركزية عدة في أوروبا في وقت لاحق من اليوم.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % بحلول الساعة 07:13 بتوقيت جرينتش. وقاد مؤشر قطاع التكنولوجيا المكاسب إذ ارتفع 0.7 % وبالمثل صعد مؤشر قطاع التشييد ومواد البناء 0.7 %.

ومنح سهم إيه.إس.إم إنترناشونال دفعة كبيرة لمؤشر قطاع التكنولوجيا، إذ قفز سهم شركة تصنيع معدات أشباه الموصلات 4.1 % بعد أن رفع مورجان ستانلي توصيته للسهم.

ومن المقرر أن تعلن البنوك المركزية في إنجلترا وسويسرا والنرويج قرارات متعلقة بالسياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

وصعد مؤشر فايننشال تايمز100 البريطاني 0.1 % بينما انخفض المؤشر السويسري القياسي 0.1 %.

وقالت مجموعة دانون الفرنسية للأغذية إنها تستهدف نمو المبيعات سنويا بين 3 و5 % على مدى السنوات الـ4 المقبلة. وانخفضت أسهمها 2.9 % في التعاملات المبكرة.