السعودية تبدأ اليوم إصدار تأشيرات العمرة

بدأت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم بعد نجاح موسم الحج هذا العام 1445، بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، مكرسة جهودها لتسهيل قدوم المعتمرين إلى السعودية، وتقديم الخدمات لهم لتأدية العمرة بكل يسر وطمأنينة.

وتستقبل المملكة المعتمرين بعد نجاح موسم الحج، مع تسخير خبراتها وبرامجها التقنية والميدانية لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم للمناسك.

وتعمل وزارة الحج والعمرة وفق خططها على تيسير وصول مزيد من ضيوف الرحمن، وتوفير ما يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة، والحرص على تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار.

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية قامت بتدشين منصة تأشيرة السعودية في ديسبمر 2023 لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل وصول المستفيد عبر ربط 30 جهة حكومية وخاصة، لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، ومنها الحج، والزيارة بغرض العمرة، والزيارة بغرض السياحة وتأشيرات العمل.