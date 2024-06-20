ارتفاع صادرات السيارات الكورية بنسبة 4.8 % خلال مايو

ارتفعت صادرات كوريا من السيارات 4.8 % على أساس سنوي في شهر مايو، لتسجل مستوى قياسيا، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة.

ووصلت القيمة الإجمالية لشحنات السيارات إلى 6.5 مليارات دولار أمريكي في مايو، متجاوزة الرقم القياسي السابق لجميع أشهر مايو والمسجل في 2023، عندما بلغت القيمة 6.23 مليارات دولار، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.

وصعدت صادرات السيارات 2.9 % على أساس سنوي، لتصل إلى 254,496 وحدة الشهر الماضي، حيث كانت الزيادة مدفوعة بشعبية السيارات الصديقة للبيئة، التي سجّلت ارتفعًا في صادراتها بـ4 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2.18 مليار دولار.

وكانت أمريكا الشمالية الوجهة الأولى لصادرات السيارات الكورية الجنوبية في الشهر الماضي، حيث قفزت المبيعات 36.3 % على أساس سنوي، لتصل إلى 3.96 مليارات دولار.

وانخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 43.4 %، لتصل إلى 649 مليون دولار، فيما تراجعت الصادرات إلى الدول الآسيوية 18.3 %، لتصل إلى 472 مليون دولار، وإلى الشرق الأوسط 15.4 %، لتصل إلى 422 مليون دولار، وإلى دول أمريكا الوسطى والجنوبية 6.1 % مسجلةً 217 مليون دولار.

وانخفض الإنتاج المحلي 2.4 % ليصل إلى 372,810 وحدات، فيما تراجعت مبيعات السيارات في الداخل 7.1 % على أساس سنوي إلى 141,313 وحدة.

وأظهرت البيانات التي نشرتها وكالة (يونهاب) الكورية أنه خلال الأشهر الـ5 الأولى من 2024، نمت صادرات السيارات 4.7 % على أساس سنوي، مسجلةً 30.8 مليار دولار.